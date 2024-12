Reformok következnek: kevesebb munkanaptól várnak több gyereket

Nyitókép: Taiyou Nomachi/Getty Images

Tokióban négynapos munkahetet vezetnek be a kormányzati alkalmazottak számára, hogy ezzel is segítsék a dolgozó anyákat és növeljék a rekordalacsony születések számát – számolt be a CNN.

„Rugalmasan fogjuk felülvizsgálni a munkavégzési szokásokat ..., biztosítva, hogy senkinek sem kell feladnia a karrierjét olyan életesemények miatt, mint a szülés vagy a gyermekgondozás” – mondta Yuriko Koike tokiói kormányzó, amikor szerdán politikai beszédében bemutatta a tervet.

Japán gyermekvállalási mutatója, amely évek óta meredeken csökken, júniusban újabb rekordalacsony szintet ért el, annak ellenére, hogy a kormány fokozta a fiatalokat házasságkötésre és családalapításra ösztönző intézkedéseit.

Az Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium adatai szerint tavaly mindössze 727 277 születést regisztráltak, és a termékenységi ráta – vagyis az, hogy egy nő hány gyermeket vállal – új mélypontra, 1,2-re esett vissza. Ahhoz, hogy a népesség stabil maradjon, 2,1-es termékenységi arányszámra van szükség.

A japán kormány egy sor „most vagy soha” politikát szorgalmaz a népesedési válság megfordítása érdekében, beleértve a férfiak apasági szabadságának biztosítását, míg más helyi önkormányzatok szintén intézkedéseket vezettek be a munkakörülmények javítása érdekében.

Sok szociológus a folyamatosan csökkenő születési arányt Japán könyörtelen munkakultúrájának és az emelkedő megélhetési költségeknek tulajdonítja.

Nem Tokió az egyetlen hely Ázsiában, ahol családbarát politikát alkalmaznak. Az év elején Szingapúr új iránymutatásokat vezetett be, amelyek szerint minden cégnek figyelembe kell vennie a munkavállalók rugalmas munkaidő-beosztásra vonatkozó kéréseit. Ez magában foglalhatja a négynapos heteket és a rugalmas munkaidőt.