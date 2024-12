„ Most, hogy a szíreknek már nem kell menekülniük, akkor hazamennek?

Évekig hallgattuk, sőt, 2015-ban tapasztaltuk is, hogy a szíreknek el kellett menekülniük az országukból a diktátoruk elől.

A diktátor most megbukott, Nyugat-Európában a szírek ezt ünneplik is.

Felmerül a kérdés, hogy akkor haza is mennek?

Mert akkor illene.

Persze tudjuk jól, hogy ez valójában nem erről szól.

Sőt, a mostani helyzet újabb migrációs hullámot fog okozni Szíriából.

Nem véletlen, hogy több ország már jelezte is, hogy nem fogadnak be migránsokat.

Nagy játék ez. Játék. Annyi a gond, hogy a kontinensünk múlik rajta. ”