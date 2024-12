A lengyel igazságügyi miniszter szerint csak akkor lesz jogállam Magyaroszágon, ha leváltják Orbánt

Egyébként Bodnar maga be is jelentkezett többek között a magyar bíróságok és bírók függetlenségének védelmére, akik szerinte nem feltétlenül hallathatják a hangjukat. Mondatainak üzenetértéke is van, olvasható ki a Politico sorai közül, hiszen Varsó arra készül, hogy januárban átvegye Magyarországtól az EU Tanács soros elnöki tisztségét – innen látszik majd, mire számíthat hazánk.