Figyelmeztetett a szenátor: titokzatos drónok repkednek New Jersey felett

Nyitókép: apnews.com

Egy amerikai szenátor felszólított arra, hogy ha szükséges, lőjék le a New Jersey és a közép-atlanti régió más részei felett éjszaka észlelt rejtélyes drónokat, még akkor is, ha továbbra sem világos, hogy ki a pilóta nélküli repülőgépek tulajdonosa – számolt be az apnews.com.

Nagyon sürgős hírszerzési elemzést kellene végeznünk, és le kellene szednünk őket az égről, különösen, ha repülőterek vagy katonai bázisok felett repülnek”

– mondta csütörtökön Richard Blumenthal connecticuti szenátor. „A New York-i régió lakói is aggódnak amiatt, hogy a drónok esetleg megosztják a légteret a kereskedelmi légitársaságokkal, és több átláthatóságot követelt a Biden-kormányzattól” – tette hozzá.

A Fehér Ház csütörtökön közölte, hogy a bejelentett észlelések felülvizsgálata azt mutatja, hogy sokat közülük törvényesen vezetnek. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője azt mondta, hogy nem jelentettek észlelést egyetlen korlátozott légtérben sem. Elmondta, hogy az amerikai parti őrség nem fedezett fel külföldi részvételt a part menti hajókról.

„Jelenleg nincs bizonyítékunk arra, hogy a bejelentett drónészlelések nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági fenyegetést jelentenének, vagy külföldi kapcsolatuk lenne” – mondta Kirby, megismételve a Pentagon és Phil Murphy, New Jersey kormányzójának nyilatkozatát.