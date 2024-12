Elemző: Világszinten is odafigyelnek Orbán Viktorra (VIDEÓ)

Több olyan magyar gyakorlat van, amit Amerikában is hasznosítani tudnak

Fricz Tamás ezután Szijjártó Péter külügyminiszter azon kijelentésére is reagált, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok aranykor előtt állnak. A szakértő szerint két oldalról is lehet előnyökről beszélni. „Az egyik mindenképp az, hogy van néhány olyan magyar gyakorlat, tapasztalat, minta, amit Amerikában is hasznosítani tudnak. Ilyen például a családpolitika, amelyről Trump is nyilatkozott már. Vagy ugyanilyen fontos, hogy a migrációval szemben milyen határozott politikát folytatunk, és ezeknek az eredményei megmutatkoznak” – húzta alá.

„A fordítottja az előnyök szempontjából pedig az lehet, hogy lényegében Magyarország az Európai Unióban komoly vitákat, konfliktusokat él meg, sok mindenben nem ért egyet velünk a mainstream euróai uniós irányzat. Ugyanakkor

a brüsszeli elit számára sem mindegy, hogy Donald Trump, az új amerikai elnök mit és hogyan akar.

Például a háborúval és a migrációval kapcsolatban”.