Elemző: még Németország vagy Nagy-Britannia vezetői sem találkoztak személyesen Trumppal

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Orbán Viktor találkozója Trump megválasztása óta Európában egyedülálló diplomáciai lépés. „Még olyan országok vezetői sem találkoztak személyesen Donald Trumppal a választási győzelme óta, mint például Németország vagy Nagy-Britannia” – emelte ki. A találkozó gazdasági vonatkozásai is jelentősek lehetnek. Orbán Viktor Elon Muskkal folytatott egyeztetése Magyarország számára komoly befektetési lehetőségeket nyithat meg.

Magának Elon Musknak is rengeteg innovatív óriáscége van, amelyek, hogyha Magyarországra befektetnek vagy együttműködnek magyar cégekkel, az hatalmas előnyt jelent Magyarország számára

– mondta Deák Dániel.

A találkozót világszerte figyelemmel kísérték. A Bloomberg amerikai hírportál Orbán Viktort Trump egyik legmeghatározóbb külföldi szövetségesének nevezte. Gál Kinga EP-képviselő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Ma a tengerentúlon és Európában is a patrióta erők képviselik a józan ész politikáját.” Zila János elemző az Alapjogokért Központ képviseletében hangsúlyozta, hogy Orbán és Trump közötti baráti viszony Magyarország nemzetközi szerepére is pozitívan hat. „A legfontosabb politikai kérdésekben nagy az egyetértés Trump és Orbán Viktor között” – tette hozzá, rámutatva, hogy a magyar kormányfő különleges közvetítői szerepet tölthet be az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.

***