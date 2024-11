Váratlanul jött: itt a 2024-es év szava!

A nyitókép illusztráció. (www.allure.com)

A brit Collins angol nyelvi szótár az év szavának a „brat” melléknevet választotta, amely az utóbbi időben a magabiztos, független és hedonista életvitel szimbólumává vált – jelentette be pénteken a kiadó.

A „brat” – a kiadó szerint – az idei év egyik legtöbbet emlegetett kifejezése lett, részben Charli XCX brit énekesnő azonos című albuma miatt.

A jelző nem csupán egy zenei album nevét kapta meg, hanem „kulturális jelenséggé” is vált, amelyet a rave-kultúra ihletett, és amelynek jellemzői a komolytalanság, az elmúlás iránti közöny és a laza életvitel. A brit The Guardian című lap júliusban arról számolt be, hogy Kamala Harris amerikai elnökjelölt kampánycsapata a fiatal szavazók elérését célozva Charli XCX albuma által népszerűsített élénkzöld színt választotta profilképe számára a közösségi médiában, miután az énekesnő a „brat” jelzővel pozitív fényben említette Harrist közösségi oldalain.