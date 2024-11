Trump vagy Harris: hogy állnak a választást eldöntő csatatérállamok Amerikában?

Pennsylvania biztos terep kellene legyen Harris számára, de nem az. A tagállam számos vidékén a gazdasági fellendülést az utóbbi időszakban a repesztetéses kitermelési technika okozta, amiről azonban 2020-as alelnöki kampányában Harris azt mondta, hogy be akarja tiltani. A demokrata politikus ezért aztán visszakozott is, mondván, mégsem tiltaná be azt, de mint a Pennsylvaniában szeptember 4-én, szerdán a Fox Newsnak interjút adó Trump rámutatott, kétséges, hogy lehet-e neki hinni.