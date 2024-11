New York Times: Kijev immár a biztonságra, és nem a területekre fókuszál

Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Noha az ukrán narratíva eddig következetesen azt hangsúlyozta, hogy szó sem lehet területi engedményekről a tűzszüneti tárgyalások során, a New York Times most mégis arról ír: Donald Trump győzelme felgyorsította az eseményeket, így Kijev most már sokkal inkább fókuszál a biztonsági garanciákra az esetleges tárgyalások során.

Mivel az ukrán erők folyamatosan veszítenek területet keleten, két magas rangú tisztviselő szerint Ukrajna érdekeinek védelme az esetleges tárgyalásokon nem a területi határokon fog múlni, amelyeket valószínűleg a harcok határoznak meg, hanem attól, hogy milyen biztosítékok vannak a tűzszünet betartásához.

„A tárgyalásoknak garanciákon kell alapulniuk” – mondta Roman Kosztyenko, az ukrán parlament védelmi és hírszerzési bizottságának elnöke hozzátéve, „Ukrajna számára semmi sem fontosabb”.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő, aki névtelensége megőrzése mellett beszélt a kényes tárgyalásokról, jóval egyenesebben fogalmazott.

A területi kérdés rendkívül fontos, de csak másodlagos. Az elsődleges a biztonsági garanciák.”

– mondta a tisztviselő.