Julia Roberts is beszállt a Demokrata Párt kampányába

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Julia Roberts hangján szólította meg a női választókat a Harris-Walz kampány új hirdetése, amelyben Kamala Harris melletti voksolásra buzdítanak, még akkor is, ha férjük Donald Trumpot támogatja – számolt be a The Hill.

A Vote Common Good által készített reklám

az abortuszjogokra is utal, amely kulcskérdésnek számít

egy olyan versenyben, ahol Trump nagy előnyt mutat a férfi szavazók körében, míg Harris jelentős támogatottságot élvez a nők között.