Ennyi volt: az oroszok leállították a gázszállítást – főhet a fejük az osztrákoknak

A nyitókép illusztráció. Fotó: Lars Penning / AFP

Ausztria energiaellátása már nem függ az orosz gáztól – közölte pénteken a bécsi székhelyű Energie-Control Austria energiaszabályozó hatóság. Nem sokkal később a részben állami tulajdonban lévő osztrák OMV energetikai és vegyipari csoport bejelentette, hogy

az orosz Gazprom szombattól leállítja az ausztriai szállításokat.

Péntek este Karl Nehammer kancellár is sajtótájékoztatót tartott, és hangsúlyozta, hogy az ország gáztározói 93 százalékig tele vannak, és Bécs felkészült az orosz gáz elzárására. Hangoztatta, hogy erre az orosz intézkedésre már az ukrajnai háború kezdete, 2022 óta számítanak.

Alfons Haber, az energiaszabályozóhivatal vezetőjének tájékoztatása szerint Németországgal és más uniós tagállamokkal ellentétben Ausztria az idén még mintegy 80 százalékban orosz forrásokból fedezte gázszükségletét, ám mostanra más lehetséges szállítási útvonalakat is talált.

„Még ha Oroszország le is állítja a gázszállítást, a háztartások sem ezen a télen, sem a következőn nem maradnak fűtés nélkül” – fogalmazott. Ennek oka Haber magyarázata szerint is az osztrák gáztározók magas, jelenleg 90 százalékot is meghaladó töltöttségi szintje, valamint az újfent felmerült lehetősége annak, hogy

Németországon és Olaszországon keresztül Ausztria cseppfolyósított földgázhoz jusson.

Haber közölte továbbá, hogy tíz százalék körüli átmeneti áremelkedésre számítanak, miután decemberben lejárnak az orosz gáz ukrajnai tranzitját érintő, Kijev és Moszkva közötti szerződések. Az árváltozás azonban nem éri el a 2022-es szintet, amikor – az ukrajnai háború februári kitörését követően – a gázárak Európa-szerte robbanásszerűen megemelkedtek – fűzte hozzá.

Az Energie-Control vezetője szerint másfelől nem túl biztató, hogy az Ausztriába érkező cseppfolyósított gáz németországi tranzitjára kivetett, az ausztriai gázár mintegy 7 százalékát kitevő tárolási illetéket a jelek szerint nem törlik el január 1-jétől, miként az a német kormánykoalíció összeomlása után felmerült.