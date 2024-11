Nyitókép: Képernyőfelvétel / X

„A nyugati sajtó jó részéhez hasonlóan a magyar sajtó is elsősorban az újból megjelenő nyugat-európai zsidóellenességről beszélt, egyes cikkekből egyenesen úgy tűnik, minden különösebb előzmény vagy provokáció nélkül kerülhetett sor „a zsidó származásúak” elleni utcai atrocitásokra.

A kontextus hiánya azonban – ismét – nem véletlen, hanem egyenesen hasznos az európai és amerikai jobboldalnak. A súlyos zavargások ugyanis az eddig a palesztinbarát, békés tüntetőkkel kesztyűs kézzel bánó Hollandiában is alkalmat szolgáltattak egy politikai tüntetés betiltására és megakadályozására.

A történtek miatt vasárnap összegyűlt békés, és Palesztina szabadságát, tűzszünetet és az izraeli megszállás végét követelő demonstrációt már a november 6 óta tartó adok-kapok nyomán oszlatta fel az amszterdami rendőrség. Az események miatt ugyanis a polgármester az ilyesféle gyülekezést betiltotta, a bíróság – amely azelőtt a közel-keleti háborúval kapcsolatban a gyülekezési jogot csak nagyon körültekintően korlátozta – most helybenhagyta a városvezető határozatát. Ezért a vasárnap összegyűltek közül is számos tiltakozót előállítottak.

Ami tehát a hétvégén a holland fővárosban történt, borzalmas, rengeteg helyen arab- és zsidóellenes rasszizmussal telített eseménysorozat volt. De egyrészt nagyon fontos megállapítani, hogy az eredetileg Hollandiába érkező Maccabi-drukkerek közé a nagyon nagy létszámú izraeli szélsőjobboldal provokátorai is elvegyültek. A helyzet pedig még érdekesebb akkor, ha azt az izraeli sajtóban megjelent hírt is hozzátesszük, hogy a mérkőzés előtt az izraeli kormány megerősítette, »biztonsági okokból« a hírszerzés, a Moszad civil ruhás ügynökei is a szurkolókkal tartanak. Kérdés, hogy ez esetben a titkosszolgálat miért nem tudta megállítani a saját szurkolói által kezdeményezett, a teljes zavargás kiváltó okául szolgáló rendbontás-sorozatot.”