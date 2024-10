Zelenszkij gyenge angoltudása aggasztja Washingtont

Nyitókép: JOHN THYS /AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Andrej Jermak az Elnöki Hivatal vezetőjének gyenge nyelvtudása is akadályozza az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalásokat – írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). A lap több, a tárgyalásokat közelről ismerő forrást is megszólaltatott, akik arról számoltak be, az amerikai partnerekkel való találkozókon a politikusok maguk beszélnek angolul, tolmácsok nélkül.

Zelenszkij angolja azonban csak közepes, Ermaké pedig őszintén szólva rossz. Ezért az amerikaiak gyakran nem biztosak abban, hogy jól értik-e Ukrajna két vezető politikusát, amikor tárgyalnak velük”

– írta FAZ.

A szövetségesek abban sem biztosak mindig, hogy az ukrán államfő és hivatalának vezetője helyesen érti-e magyarázataikat – áll a cikkben.

A lap forrásai azt is hozzátették, hogy a probléma az utóbbi időben csökkent, mivel az angol nyelvet jobban beszélő ukrán tisztviselők átvették a részletes tárgyalásokat. A FAZ szerint jelenleg Olga Stefanisin, az uniós integrációért felelős miniszterelnök-helyettes beszél a legjobban angolul az ukrán kormányzatban.