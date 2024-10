Nyitókép: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Ukrajna az Európai Bizottság 2022-es véleményében megjelölt, korábban teljesítetlenül maradt lépéseket kipipálta – derült ki az EU bővítésről szóló frissített jelentéséből.

Az Unian szerint Kijev folytatta az igazságszolgáltatás integritásának előmozdítását, valamint a korrupcióellenes intézményi keret megerősítését.

Emellett egy külön bekezdés pozitívan említi Ukrajna erőfeszítéseit a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében, amelyhez különösen a magyar kormány ragaszkodott. Sőt, a jelentés szerint a hadiállapottal kapcsolatos, az alapvető jogokat érintő korlátozások is arányosak maradtak Ukrajnában.

Az állítások finoman fogalmazva is megkérdőjelezhetők, hiszen Kijev nyelvfelügyelőket vet be, hogy az ukrán nyelv használatára kényszerítsék a kárpátaljai lakosságot is, a határőrök pedig nem először lőttek le egy sorozás elől menekülőt.

Volodimir Zelenszkij mindenesetre azt ígérte a kárpátaljaiaknak, hogy segít megoldást találni a problémákra, mert tisztában van a régió kihívásaival és lehetőségeivel egyaránt.