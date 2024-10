Politika és kultúra az Egyesült Államokban: ki irányítja az elméket?

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Írta: Pogrányi Lovas Miklós



Politika és kultúra kapcsolatát illetően két fő tévképzet hatja át a közvéleményt. Az egyik álláspont a naiv realizmus sajátos továbbélése, mely szerint a kultúra még mindig valamilyen természetes, romlatlan fennállás lenne, ha a gonosz politikusok nem avatkoznának bele annak organikus kibontakozásába. A másik nézet ezzel szöges ellentétben azt állítja, hogy a kultúraipar már teljes mértékben leuralta életformánkat, tulajdonosi körét semmi egyéb nem mozgatja, mint a profit maximalizálása. Noha mindkét nézőpont hordozza az igazságnak valamilyen magját – a valóság ezúttal is összetettebb mint elsőre látszik.

A kultúra szó jelentésének páratlan gazdagsága természetesen sokféle értelmezést megenged, jómagam sem tagadom annak önszerveződő, spontán jellegét, sőt. A kultúraelméleti naiv realizmus azonban nyilvánvalóan tévedés: művelődésünk mindig is ezer szállal kapcsolódott a fennálló politikai rendhez. Így volt ez a premodern korban is, amikor a kultúra mindenekelőtt a vallás megtestesülése volt, így volt a reneszánsz idejében is, majd a rákövetkező korokban, és végül így van ez a posztmodern (posztmodern utáni?) jelenünkben is.

Ha az Egyesült Államok civilizációjáról beszélünk – és ennek részeként a popkultúráról, a szórakoztató iparról vagy a többnyire figyelmen kívül hagyott magaskultúráról –, akkor érdemes behatóan ismerkedni azon struktúrákkal, melyek kibontakozását és fennmaradását lehetővé tették.

Az amerikai magaskultúra gerincét a nyugati művelődés jelenti

– Russell Kirk szerint mindazon fejleményeket ide kell sorolnunk, melyek számunkra itt Európában is meghatározóak. A Roots of American Order c traktátusában négy szimbolikus városra vezeti vissza Amerika filozófiai-katonai-jogi és gazdasági rendjét. A felsorolást ennek megfelelően Jeruzsálem indítja: a „béke városa” szimbolizálja számukra a biblikus teológiai hagyományt, melyből a hangsúly a kereszténységen van. Az ókori Athénből a nyugati bölcselet érkezett, innen ered a demokrácia és a jó kormányzás eszménye.