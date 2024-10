Megcsinálta: elsüllyesztette a 100 millió dollárt érő új-zélandi hadihajót Szamoa partjainál az lmbtq-kapitány

Nyitókép forrása: Tom Udall X-oldala

Új-Zéland vizsgálatot indít a HMNZS Manawanui elsüllyesztésével kapcsolatban, miután a hajó egy zátonynak ütközött és elsüllyedt Szamoa déli partjainál. A 85 méteres hajó szombat este futott zátonyra, mintegy két kilométerre délre Siumu falutól. A balesetet követően Yvonne Gray kapitány utasította a legénységet, hogy hagyják el a hajót mentőtutajok és kisebb hajók segítségével – írta meg az ABC News.

A fedélzeten tartózkodó 75 ember sikeresen kijutott a partra, noha a viharos tengeren való mentés több mint 5 órán át tartott. Taloaileono Vasasou, egy közeli falu polgármestere elmondta, hogy helyi lakosok is részt vettek a mentésben.

Férfiak a falunkból, akik a tengerparton élnek, segítettek a rendőröknek, amikor a legénységet mentették

– nyilatkozta Vasasou az ABC-nek.

Az egyik mentőtutaj felborult, így az utasok kénytelenek voltak a zátonyon keresztül gyalog elérni a szárazföldet, többen közülük orvosi ellátásra szorultak. Vasárnap reggelre a hadihajó kigyulladt és elsüllyedt.

Ez az incidens Új-Zéland első haditengerészeti vesztesége békeidőben, és az első a második világháború óta.

Azonnali tisztítási munkálatok kezdődtek, és vizsgálatot indítottak, hogy a hajó roncsait meg lehet-e menteni a tengerfenékről. Judith Collins védelmi miniszter elmondta, hogy a legfontosabb prioritás az, hogy a legénység minden tagja biztonságosan elhagyta a hajót, de hangsúlyozta a környezetvédelmi szempontok jelentőségét is.

A fedélzeten rengeteg olaj van. Kenőolaj, hidraulikaolaj, dízel… mindent meg kell tennünk, hogy ne hagyjuk ezt így

– nyilatkozta Collins a Newstalk ZB-nek.

Jelentősek a környezeti károk

Manu Percival, egy helyi szamoai lakos a Radio NZ-nek nyilatkozva elmondta, hogy az olajszennyezés több kilométeren keresztül kimutatható a part mentén, ami valószínűleg „hatalmas hatással” lesz a környezetre „A hatás elképesztő. Rengeteg zöld tengeri teknős él ott, és szúró sugarak is. A hajó egy hatalmas sós vízi lagúnában süllyedt el, amely számos élőlénynek ad otthont, beleértve a kókuszrákokat is. Ez mindannyiukat érinti” – figyelmeztetett Percival. „A teknősök tápláléka, a tengerifű is szennyezett lesz olajjal.” – tette hozzá.