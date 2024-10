Megbízzunk-e az amerikai közvélemény-kutatásokban?

K övetkeztetések

Közvéleményt kutatók és közvélemény-kutatások között is vannak különbségek. A legfontosabb feladat az, hogy

az adatokat ne előrejelzésként, hanem pillanatfelvételként értelmezzük,

figyelembe véve a mintavételi hibahatárból eredő lehetséges „torzulásokat”. A fentiek alapján több javaslatot megfogalmaztunk, amit érdemes az Olvasónak figyelembe venni a következő időszakban, de a jövőbeni elnökválasztási kampányok során is:

Nem szabad az egyszeri adatfelvételek pontosságában bízni, különösen akkor, ha azok időben távol állnak attól, amivel kapcsolatban az adatfelvevő cég a kérdést megfogalmazta.

Kifejezetten kerülni kell az egy adott pillanatfelvétel jövőbeni kivetítését, magyarán azt, hogy jóslásként és előrejelzésként kezeljünk egy publikációt. Már csak azért sem, mert ahogy Magyarországon, úgy az Egyesült Államokban is sokan vannak, akik ténylegesen az utolsó hetekben döntenek arról, hogy kit támogatnak a szavazatukkal.

A közvélemény-kutatás az adatfelvétel időtartamától számított két hétben értelmezhető, ezt követően csak korlátozottan szabad a kutatási eredményeket interpretálni, azokból következtetéseket levonni. Egy klasszikus kétpárti politikai rendszerben a szavazói illékonysági index alacsony, egészen addig, amíg jelentős változás be nem következik a pártpolitikai versenyben. Biden visszalépése és a Trumppal szemben elkövetett merénylet egészen biztosan meghatározó eseményei ennek az elnökjelölti versenyfutásnak.

2016-ban – pár kivételtől eltekintve – Hillary Clinton győzelmét olvasták ki a legtöbben a kutatási adatokból.

Akkor módszertani hiányosságok is voltak, de ezeket a kutatócégek újításokkal, innovációval próbálják azóta is kiküszöbölni. A Trump-szavazók esetleges rejtőzködése azonban most sem zárható ki, ahogy az ő elérésük is kérdéses.