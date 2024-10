Elon Musk műholdjai segítik az orosz hadsereget is

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

A világ egyik leggazdagabb emberének, Elon Musknak a számos projektje közül az egyik legnagyobb szabású a Starlink műholdhálózat.

Muskék jelenleg több mint hétezer kis méretű műholdat üzemeltetnek

a Starlink rendszerben, és ez a szám a jövőben akár 30 ezer fölé is nőhet. A Starlink műholdat internet- és mobilszolgáltatást nyújtanak az üzletfeleknek szerte az egész világon, a korábban ilyen szolgáltatásokat nélkülöző területek fölött is.

A Starlink technológiai lehetőségei miatt a politika és hadviselés eszköze is. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma már szerződött Muskékkal a Starlinkek ügyében, és működik a Starshield is, ami a Starlink műholdak hadászati célú felhasználását szolgálja.

A Starlink műholdak az ukrajnai háborúban is nagy szerepet játszanak,

az ukrán infrastruktúra pusztulása nyomán Ukrajnában elterjedt a Starlink sugározta internet és mobil használata.

A Washington Post új cikke szerint viszont nem csak az ukránok, hanem az oroszok is használják Musk műholdrendszerét, méghozzá illegálisan. Az Oroszország elleni szankciók miatt ugyanis nem használhatják legálisan az oroszok a Starlinket, de a lap szerint kialakult egy a Starlinkre való kapcsolódást szolgáló fekete piac is, amin keresztül az oroszok hozzéférnek az eszközhöz.

A WP szerint Oroszországban szabadon árusítják a Starlink földi termináljait, kapcsolódási eszközeit, mintegy 1000 dollárért, ami nem sokkal drágább, mint más országokban. A terminálokhoz külföldi telefonszámokat és emailfiókokat kötnek be a blokkolás elkerülése érdekében. A lap cikke szerint nagyrészt így is ki lehetne szűrni a nem megfelelő használókat, de a frontvonalak közelében így is egymás közelében működnek az ellenfelek termináljai, és ott már nehéz a beazonosítás.

Az ukránok panaszai szerint Elon Musk nem tesz meg mindent, hogy az oroszokat blokkolják,

kizárják a Starlink használatából. Egyes ukrán vélemények szerint Musk nem is igazán akarja megoldani a problémát, mert lehet, hogy szimpatizál az oroszokkal.