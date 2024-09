Úgy tűnik, Irán meg akarja akadályozni, hogy Trump legyen az elnök

Nyitókép: David Dee Delgado / AFP

Iráni hekkerek Biden elnök kampányának olyan információkat küldtek, amelyeket a Trump-kampánytól loptak el – jelentették be amerikai nyomozók szerdán.

Az Axios beszámolója szerint az incidensek még azelőtt történtek, hogy Biden felfüggesztette volna a kampányát. Az FBI és más nyomozói szervek közös nyilatkozata alapján Irán ezzel viszályt akart szítani, és alá akarta ásni az amerikai választások tisztasága iránti bizalmat.

A nyilatkozatban arról is beszámoltak, hogy az iráni aktorok amerikai médiaszervezeteknek is elküldték a Trump kampánytól ellopott információkat.

Ahogy a Mandiner is megírta a Trump-kampány már augusztusban bejelentette, hogy feltörték őket, és ők is Iránt nevezték meg felelősként. Az amerikai hírszerzés ezt most hivatalosan is megerősítette.

Karoline Leavitt, a Trump-kampány országos sajtótitkára szerdán e-mailben küldött nyilatkozatában azt mondta, hogy a szövetségi vizsgálat „újabb bizonyíték arra, hogy az irániak aktívan beavatkoznak a választásokba, hogy segítsék Kamala Harrist és Joe Bident, mert tudják, hogy Trump elnök visszaállítja a kemény szankciókat és fellép a terroruralmuk ellen.”

Irán nem reagált az FBI nyilatkozatára, de korábban tagadták, hogy bele akarnának avatkozni az amerikai választásokba.