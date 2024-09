Orbán szövetségese tarolhat a regionális választásokon Csehországban

Nyitókép: ALEX HALADA / APA-PictureDesk via AFP

A cseh ellenzéki párt, az ANO esélyes arra, hogy megnyerje a helyhatósági választásokat Csehországban – számolt be róla a Remix News.

A Kantar CZ és a Data Collect közvélemény-kutató ügynökségek által a Cseh Televízió számára készített felmérés szerint Andrej Babis volt cseh miniszterelnök pártja több régióban is közel 50 százalékos eredményre számíthat.

Az ANO mozgalom támogatottsága az ország keleti részén található morva-sziléziai régióban a legerősebb, ahol várhatóan 49,5 százalék szavaz a pártra. Hasonlóan a szomszédos Olmützben is a szavazatok 45 százalékát gyűjtheti be az ANO, míg az északnyugati Ústí régióban Babis pártja 47 százalékos eredményt szerezhet. Továbbá magas az ellenzék támogatottsága Zlín (43,5 százalék) és Vysocina (41,5 százalék) régiókban is.

A párt támogatottsága a dél-csehországi régióban a leggyengébb, ahol a biztos szavazók mindössze 13,5 százaléka szavazna az ANO-ra.

Csehországban szeptember 20-21-én tartják a regionális választásokat, amikor az ország 13 regionális tanácsának mind a 675 helyéért meg kell küzdeniük a pártoknak. Jelenleg az ANO rendelkezik a legtöbb mandátummal a pártok közül (172), őket követi Petr Fiala miniszterelnök pártja, az ODS és a Kalózok pártja 99 mandátummal.

A következő cseh parlamenti választásokat 2025 októberének vége előtt kell megtartani.