Lemond Kuleba ukrán külügyminiszter

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Szerda reggel Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter benyújtotta a lemondását. Kuleba 2020 óta volt külügyminiszter, az ukrajnai háborús korszak egyik legismertebb politikusává vált.

Korábban, 2023-ban arról beszélt: két okból távozna hivatalából, az egyik, ha az elnök erre kéri;

a másik, ha alapvető ellentétbe kerülne a külpolitikai irányvonallal, amivel már nem tudna azonosulni.

A friss hírek szerint Kuleba most maga távozik hivatalából – ehhez indoklás egyelőre nem született.

Kuleba a sokadik a sorban, aki most távozik a hivatalából. Denisz Maljuszka igazságügyi, Olekszandr Kamisin, a stratégiai iparágakért felelős, valamint Ruszlan Sztrilec, a környezetvédelmi tárca vezetője kedd folyamán adta be lemondását. Távozik hivatalából Vitalij Koval, az ukrán állami vagyonkezelő alap elnöke is. Lemondásukat nem indokolták a politikusok. Az államfő szerdán felmentette posztjáról kabinetfőnökének helyettesét, Rosztyiszlav Surmát is.

Korábban, júliusban az Ukrajinszka Pravda írt arról, hogy az ukrán elnök Denisz Smihal miniszterelnök elbocsátását tervezi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd esti videóüzenetében arról beszélt,

hogy a személycserékre Ukrajna kormányának megerősítése érdekében van szükség.

„Az ősz rendkívül fontos lesz. Állami intézményeinket meg kell erősíteni olyan módon, hogy Ukrajna el tudjon érni minden szükséges eredményt. Ezért meg kell erősíteni a kormányzat egyes ágazatait, és a személyi összetételben a változtatásokat már előkészítették. Változtatások lesznek az elnöki hivatalban is” – jelentette ki Zelenszkij.