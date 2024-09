Kiderült: ekkor tetőzik a Duna Pozsonynál

Nyitókép: 950 centiméter felett tetőzhet a Duna Pozsonyban (Bumm.sk)

Előreláthatólag hétfő éjjelig tart a jelentős esőzés Szlovákia területén, és ezzel összefüggésben a Duna vízszintjének tetőzése kedd délelőtt várható Pozsonynál – közölték a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) munkatársai pozsonyi sajtótájékoztatójukon.

A SHMÚ előrejelzése szerint a Duna vízszintje Pozsonynál 950 centiméteren tetőzhet, ami ugyan magas, de csaknem fél méterrel elmarad a legutóbbi – 2002 augusztusi – nagy árvízkor mérttől.

Akkor a város egy sor rendkívüli intézkedésre kényszerült a komolyabb károk elkerülése érdekében. A folyó Pozsonyál már részben elárasztotta a rakpartot, ezért több utat és parkot ideiglenesen lezártak a hatóságok, valamint Pozsony Dévényújfalu városrészében, amely fekvése miatt általában a leginkább veszélyeztetett, elővigyázatosságból mintegy száz embert kitelepítettek, és másutt is a fővárosban a tömegközlekedés egyes járatait elterelik. Az óváros védelmére rendelkezésre állnak mobil árvízvédelmi gátak, de várhatóan olyan mértékű beavatkozásra nem lesz szükség, mint két évtizeddel ezelőtt. A közelgő tetőzésre készülve hétfő délután lezárták a Medve-Vámosszabadi határátkelőnél lévő hidat.

Hétfőn Révkomáromnál felállították a mobil árvízvédelmi gátakat, mert ott már szükség van erre a várható 840 centiméteres tetőzés miatt. Noha ez is magas vízszint, szintén csaknem fél méterrel marad el a 2013-as rekordtól. A SHMÚ szerint az ár viszonylag gyorsan levonul, Párkány és Esztergom között csütörtökre virradóan tetőzik majd. Továbbra is összetett a helyzet azonban a Morva vízgyűjtőterületén, mert a Kis-Kárpátokból érkező mellékfolyói továbbra is duzzasztják. Az árvízhelyzet miatt hétfőn rendkívüli ülést tartott a pozsonyi kormány, és ezen Robert Fico miniszterelnök pénzügyi támogatásokat jelentett be az árvízkárok helyrehozatalára.

(MTI)