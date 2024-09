Felkérdezte Zelenszkijt, ez lett a veszte – ez állhat a nagy port kavart menesztés mögött

Nyitókép: AFP / Ukrán elnöki sajtóhivatal

Új információk láttak napvilágot az ukrán fegyveres erők korábbi parancsnoka, Valerij Zaluzsnij menesztésével kapcsolatban, írja a Politico. A hírportál névtelenséget kérő katonai forrásokra hivatkozva azt írja, a döntést valószínűleg befolyásolhatta Zaluzsnij kurszki betörésről alkotott véleménye is, ő ugyanis azt ellenezte.

Egész pontosan az volt a kifogása, hogy az ukrán vezetésnek nem volt elképzelése a betörés második szakaszáról, azaz hogy pontosan mihez kezdjenek az ukránok, ha áthatoltak orosz területekre. Zaluzsnij a lap szerint ezt kérdezte:

„Megvan a hídőfállás, és utána hogyan tovább?” – erre pedig Zelenszkij nem tudott egyértelmű választ adni neki.

Zaluzsnij épp ezért nem is volt hajlandó a katonákat felkészíteni egy ilyen akcióra, mivel azt hazárdírozásnak gondolta. Zelenszkij ezzel szemben úgy tűnik, véghez vitte elképzelését. Ugyanakkor Zaluzsnij aggodalmait sok nyugati szakértő is osztja, hiszen fennáll a veszélye, hogy az oroszok körbezárják az orosz területekre behatolt ukránokat, ami pedig súlyos veszteség lenne (több szempontból is) Kijevnek.