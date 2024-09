Európa egyik legfontosabb állama végre lerántotta a leplet Magyarország megítéléséről

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A határokra, ellenőrzésekre és kerítésekre szükség van, nyilvánvaló, hogy ezeket a korlátokat nem esztétikai okokból emelik – írja a Neue Zürcher Zeitung. A svájci lap kiemelte: a magyar határ mentén 2015-ben felállított kerítés jelentősen csökkentette a balkáni útvonalakon keresztül történő beáramlást, egyesek szerint még a Törökországgal kötött megállapodásnál is jobban.

Magyarországot nyilvánosan hevesen kritizálják a politikája miatt, míg nem hivatalosan sok európai ország látszólag örül, hogy valaki ellenőrzi a határokat

– szögezi le a cikk, amely szerint Isztambul a menekülteket az EU-val szembeni nyomásgyakorlásra használja fel.

Hétfőtől már torlódásra is számítani lehet a német határokon, mivel az ország szigorú ellenőrzés után engedi be az utazókat. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Németország felfüggeszti a Schengeni Egyezményt. Szakértők is reagáltak a német lépésre.