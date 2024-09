Elmegyógyintézetbe küldené a Die Welt a német közmédiát azért, amit az AfD-vel művel

A Die Welt szerzője nehezményezi azt is, hogy a tévéműsorokban szinte soha nem szerepelnek a „normális választó” képviselői, például munkanélküli keletnémetek, gazdasági lecsúszástól fenyegetett középosztálybeliek vagy gazdálkodók, s emellett az AfD és a BSW politikusai is csak külön rájuk szabott szerepekben jelenhetnek meg: az AfD-sek mint „csak kisujjeltartva megérinthető szörnyszemélyek”, a BSW-s politikusok pedig „csak annyiban, amennyiben ők tárgyalópartnerek lehetséges AfD-ellenes koalíciókhoz”. A tematikai keretezés kapcsán is gyanút fogott Klaue:

valahogy sosem arról van szó, amiért a jobb- és baloldali populista pártok szavazói ezekre a pártokra szavaztak – a politikailag előidézett energiaválaságról mint a gazdasági válság legfőbb okáról, a migrációról, az iszlamista erőszakról –,

hanem „demokráciakrízist festettek a falra”, miközben éppen „a gyakorlatban bizonyított a demokrácia”, hiszen magas részvétel mellett nyilvánították ki döntésüket a választók „a kormányzó pártok ellenzéklejárató próbálkozásainak ellenére”. Jellemzőnek tartja ezekre a műsorokra a putyinozást is: a német közmédia Klaue szerint nem hajlandó tudomásul venni, hogy Türingiában és Szászországban „nem Putyint választották meg, hanem a kancellárt büntették”, s ehelyett arról beszélnek, hogy „Putyin már-már Berlin előtt áll, s veszélyben a demokrácia”.

A publicista további kommunikációs taktikákat is azonosít, például azt, hogy az úgynevezett „demokraták” „tanulóképes mindentudóknak” állítják be magukat: „Sosem állítanánk, hogy tévedhetetlenek volnánk, hiszen korábban is hibáztunk, de ezekből a morálisan helyes következtetéseket vontuk le, ami mintaszerű németekként tüntet ki minket, akiknek ellent nem mondhat senki sem”.

Kommunikációs taktika szerinte az is, hogy az AfD-politikusokkal „akkor is csak róluk magukról beszélnek, ha fizikailag jelen vannak: nem válaszolnak nekik, nem adnak nekik sosem igazat – akkor sem, ha ezzel épp rájuk cáfolnának”, helyette csak

félbeszakítják őket, elbeszélnek mellettük és a jelenlétükben is úgy tesznek, mintha azok ott sem lennének”.

Klaue ítélete a közmédia felett mindezeknek megfelelően igen kemény: „Ha a valóságtagadás, a wishful thinking és a vak autoritarizmus ezen keveréke, amely inkább tartozik zárt intézménybe, mint egy parlamentbe, lenne az antifasizmus, akkor az antifasizmus inkább fenyegetés, mint ígéret”.