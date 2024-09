Amerika a vihar előtt

A fenti ámokfutásnak egyetlen oka lehet:

a washingtoni elit retteg Donald Trumptól, aki valóban egzisztenciális veszélyt jelent rájuk.

Mint láttuk, a volt elnök első négy éve alatt sem a demokráciát, sem a jogállamot, sem az alkotmányt, sem a köztársaság intézményeit nem számolta fel. Nem is fenyegeti ezeket a jövőben sem. Viszont a liberális, globalista technokráciára valóban halálos veszélyt jelent. Trump ma már tudja, hogy mivel áll szemben, és a washingtoni bürokráciának, illetve a szövetségi államapparátust hűbérbirtokként kezelő liberális hivatalnokoknak valóban van félnivalója. Az amerikai választás legfontosabb tétje, hogy marad-e a technokraták (őket hívja Trump a „mélyállamnak”) uralma az amerikaiak felett, vagy visszatér a hagyományos tengerentúli politika (ami az elmúlt három évtized kivételével mindig is jellemezte az országot), amikor a végső szó az amerikai választók bizalmát bíró, karizmatikus politikusoké. Számunkra is óriási jelentőséggel bír mindez, hisz a washingtoni mélyállam harca a valódi köztársasági politika ellen Európában is visszaköszön: Brüsszel hasonló eszközöket vet be hazánk ellen, hasonló céllal.

A fentiekhez szorosan kapcsolódik az amerikai választási harc másik központi eleme: a világnézeti küzdelem. Európában is sok szó esik a hagyományos értékek és az új etika, a woke között feszülő ellentétről – elég, ha a párizsi olimpiára gondolunk. Ahogy nálunk, úgy a tengerentúlon is számos valós probléma gyökerét találhatjuk meg ebben. A déli határ válsága egyenesen következik az ultraprogresszív gondolat egyik központi eleméből, mely a határnélküliség, a migráció és a nyílt társadalom támogatása. Joe Biden elnöksége alatt jóval több, mint tízmillió illegális határátlépés történt. Ebben a bő három évben megduplázódott – és meghaladta a húszmilliót – az Amerikában törvénytelenül tartózkodó idegenek száma. Ez természetesen vonzza maga után a bűnözés növekedését, a lakhatási költségek emelkedését, illetve a reálbérek csökkenését.

Az illegális bevándorlás témája mellett az elmúlt választási ciklusban végig napirenden volt a „szülői jogok védelme”,

ami az amerikai szóhasználatban megközelítőleg megegyezik azzal, amit itthon gyermekvédelemnek hívunk. A COVID-lezárások alatt szembesültek a szülők azzal, hogy mit tanítanak a gyermekeiknek a legtöbb amerikai iskolában. Az LMBTQ agymosás intenzitása nagyon sok családnál kongatta meg a vészharangot. A genderőrület terjedése az USA-ban egyre gyakrabban jelenik meg a választók életét befolyásoló tényezőként. Az iskolai túlkapások mellet jó példa erre a férfiak jelenléte a női sportokban, illetve a tény, hogy a magukat „transz”-nak nevező személyek egyre gyakrabban férkőznek be a korábban hölgyek számra fenntartott elkülönítette helyekre – az öltözőktől egészen a női börtönökig.