A világ legjobb pizzája: mutatjuk, idén hol kapható

Az olaszországi székhelyű 50 Top Pizza Awards kiadta a 2024-es (a világ legjobb pizzája - a szerk.) világranglistát, amelyen a New York-i Lower East Side egyik étterme végzett az élen – írja a CNN. A pizzamester, Anthony Mangieri által 2022 márciusában megnyitott Una Pizza Napoletana nemcsak az amerikai, hanem a globális versenytársakat is megelőzte, beleértve a Nápolyban található pizzériákat is, amely a pizzarajongók és általában a gasztronómia szent földjének számít.

A világ legjobb pizzája (a kép csupán illusztráció!). Fotó: Igor Ovsyannykov képe a Pixabay -en.

A világ legjobb pizzája: a legtöbb díjazott pizzázó Olaszországban van

„Inspiráló, hogy 30 évvel a pályafutásom kezdete után elismerik a munkámat, különösen Nápolyban, ahonnan a pizza származik” – nyilatkozta Mangieri a CNN Travelnek. A New York-iak örömét növelheti, hogy három másik pizzéria is felkerült a 2024-es listára, amelyen összesen 101 étterem szerepelt a díj nevében szereplő „50” ellenére. Az összesített listát így is Olaszország uralja 41 étkezdével, míg az Egyesült Államoknak 15 hely jutott. Nápoly pedig New Yorkot tudta megelőzni öt, a listán szereplő étteremmel, köztük a Diego Vigtaliano Pizzériával holtversenyben a 2. helyen. A díjak valóban globális jellegét mutatja, hogy a listán olyan nemzetek is képviseltették magukat, amelyek nem éppen a pizzájukról ismertek: így Dél-Korea, Bolívia és India.