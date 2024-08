Nyitókép: MTI/EPA/Allison Dinner

„A legtöbben az ukrajnai háborúra gondolnak, ám a »szabadság hazájában a bátrak földjén« ez csupán egy eszköz a világhatalmi státusz megőrzésére. A kampányt látszólag belpolitikai kérdések dominálják, ám a mélyből az USA-t valóban irányító elitek harca sejlik fel, ahol a nyugati part újgazdag bevándorlói hívják ki a keleti part pénzügyi arisztokráciáját.

Mi, európaiak sokszor mosolygunk az amerikai eredetmítoszon, a pátoszon és azokon a tökéletesre csiszolt külsőségeken, amelyeknek egy bevándorló nemzetet kell egyben tartaniuk. Az amerikai himnusz refrénje szerint az USA a »szabadság földje, a bátrak hazája«, ami mágnesként vonzza a szabadabb és jobb életet kereső milliókat. A Biden-Harris adminisztráció négy éve alatt hét millióan érkeztek, akik között a nagy számok törvénye alapján tízezer szám lehetnek leendő tehetséges sportolók, matematikusok, orvosok, tudósok, vagy katonák (szülei). Persze Amerika is változik: Korábban tányérmosogatókból lettek a milliomosok, most a középosztálybeli fiatalok sufnituningjából születnek ezermilliárdos cégek. De mi van akkor, ha már »kevés« a világ leggazdagabb emberének lenni? Mi van akkor, ha egy kétezer milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációjú cég is »kicsi« azon álmok megvalósításához, amelyek új dimenzióba emelnék az emberiséget? Akkor a nagy álmok álmodói bejelentkeznek a »szabad világ vezetőjének« címére és elindulnak az amerikai elnökválasztáson.

Pont itt van a probléma! A dél-afrikai Elon Musk, vagy a német Peter Thiel nem indulhat az elnökválasztáson, mert nem az USA-ban születtek, csak ott lettek gazdagok. Ezért kellett egy olyan jelöltet keresniük, aki alkalmas terveik megvalósítására. Ne legyenek kétségeink, ezek óriási tervek, szó szerint kozmikusak! Musk már a Holdra és Marsra szállásban gondolkodik, ahonnan nemcsak újabb galaxisokat lehet felfedezni, de a földi emberiség több problémáját is meg lehetne oldani, elég a nukleáris hulladék elhelyezésére gondolni. Itt is éles a verseny: Oroszország és Kína 2035-re atomerőművet szeretne építeni a Holdon, hogy onnan indíthassanak űrexpedíciókat. Aki, mint Musk, galaktikus léptében gondolkodik és akinek szó szerint »kicsi« a Föld, az minden alkalmat megragad nagyra törő tervei megvalósítására, amihez állami támogatásra és pénzre van szüksége, rengeteg pénzre!”