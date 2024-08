Rakétákkal lőtték a krími hidat az ukránok

Korábban a minisztérium arról számolt be, hogy az orosz hadsereg a Krímben öt ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le vagy fogott el éjszaka, és megsemmisített két pilóta nélküli hajót a Fekete-tengeren.

Meg nem erősített adatok szerint Kercs kikötőjét is találat érte, és a városban törmelék is hullott. A támadás során négy órára lezárták a krími hidat, a megfigyelő csatornák arról számoltak be, hogy nyolc rakétát lőttek le a híd közelében.

Az ukrán fegyveres erők nem kommentálták a történteket.