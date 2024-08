Nyitókép: Facebook

„A Korányi Dávid nevével fémjelzett amerikai székhelyű, nemzetközi felforgatásra szakosodott alapítvány, az Action for Democracy most épp az osztrák választásokba kíván beavatkozni. Ahogy emlékezhetünk, ez volt az a civil szervezet, amelyik a 2022-es országgyűlési választásokat megelőzően több mint 3 milliárd forintot juttatott a magyar baloldali politikai szervezetek és médiumok részére. És bár tagadták a politikai beavatkozás szándékát, az egységesen induló hazai baloldal pártjainak is bőven jutott, a kétesen összegyűjtött amerikai pénzből.

Az Action for Democracy már a lengyel és olasz választások környékén is tevékenykedett, és most a 2024. szeptember 29-én tartandó osztrák országgyűlési választásokat is szeretnék befolyásolni. Vagyis minden olyan országban megjelennek Korányiék, ahol komoly esély van a jobboldal győzelmére, és valamiért az amerikai baloldalnak kiemelt célpontot jelentenek. Az érintett országban aztán az általuk kiválasztott szervezeteket, Magyarországon a Mindenki Magyarországa Mozgalmat támogatják. Legalábbis eddig ezt tették.

A módszer Ausztriában más, mivel a mostani pályázat esetben nem ők választanak ki egy konkrét szervezetet a támogatásra, hanem – legalábbis elvileg – várják azon jelentkezők érkezését, akik szeretnének tenni az »autokratikus tendenciák« ellen, és »demokratikus értékek és intézmények védelme« érdekében. A pályázat nyomán 50 ezer dollárnyi támogatást kaphat egy-egy civil szervezet. A pályázónak vagy a választásra való mozgósítást kell szolgálnia, vagy innovatív és hatásos intézkedéseket kell tennie a »kiábrándultság és az politikától való elszakadás« ellen. De a helyi közösségek támogatása is célja Korányiéknak természetesen »a demokratikus értékek és intézmények védelmében.«

Ezek a lózungok ismerősen hangozhatnak, hiszen a 2022-es kampányban is első körben csak a mozgósítást kívánta szolgálni a Korányi-féle civil szervezet a Magyar Tavasz nevű mozgósítási akciójával. De »kultúraváltásról« is beszéltek a választásokon. Aztán végül kiderült, hogy volt NATO hadvezérek, és volt amerikai kormánytagok igyekeztek Korányiék NGO-ján keresztül beavatkozni, a magyar baloldal mellett az országgyűlési választásokba. Ezért érdemes fenntartásokkal kezelni az Action for Democracy célmeghatározásait.”