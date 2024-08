Ki az a Kamala Harris?

Miért kell az egész világnak megfizetnie az amerikai felemelkedés árát? Az Egyesült Államok rossz lelkiismerete a rabszolgatartásban gyökerezik. Maguk az alapítók magától értetődőnek vették, hogy új országuk gazdaságilag jelentős mértékben az Afrikából Amerikába hurcolt fekete bőrű emberek munkaerejének kihasználásától függ. Ezzel előre­vetítették a polgárháborút, amely be is következett a 19. század közepén. A rabszolgaság megszüntetése azonban nem vetett véget a fehér és a fekete bőrű lakosság közti egyenlőtlenségnek, feszültségnek, ellenségeskedésnek. Az 1960-as évek polgárjogi mozgalma egy sor alkotmányos sikert ért el, ám a morális egyenlőség fehér és fekete bőrű ember között messze nem következett be, pedig még a kulturális, „szoft” eszközöket is erre állították rá Hollywoodban. Nincs is szebb, mint amikor egy fekete és egy fehér bőrű nyomozó szinte barátként küzd a bűn ellen.