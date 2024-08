Elmagyarázta a kormány miatt Olaszországba költözött író, miért szervez gasztrohétvégéket

Péterfy Gergely a hvg-nek adott interjújában most elmagyarázta, hogy miért szervez gasztrohétvégéket Olaszországba.

„Sokan kifogásolták, hogy pénzt kérünk az írókurzusainkért, ami szintén az abszurditás része. Tele van az ország és a világ művészeti képzésekkel, amelyek természetesen sehol nincsenek ingyen, ahogy a miénk sem. Viszont ha valakinek nem volt pénze a tandíjra, eddig is kérhetett és kért is tőlünk ösztöndíjat, s ez a jövőben is így lesz. Nem találtuk fel a spanyolviaszt, és nem is hullott az ölünkbe semmi: sok munkával felépítettünk egy vállalkozást, aminek a Péterfy Akadémia írókurzusai jelentik a gerincét, de ott vannak az Utas és holdvilág túrák meg a gasztrotúrák” – fogalmazott az író, majd hozzátette:

Ami a gasztrotúrát illeti, az ilyen hétvégi kulináris kalandozásoknak hatalmas piacuk van, rengeteg hasonló hétvégi gasztrotúrát kínál rengeteg cég, többnyire jóval drágábban.

Útitársaink jelentős hányada egyébként Nyugat-Európából érkezik” – hangsúlyozta Péterfy.