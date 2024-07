Őrségváltás Londonban

Nyitóképen: Keir Starmer III. Károly királynál a választás másnapján. Fotó: AFP / Pool / Yui Mok

Nem mentek az emberek ünnepelni az utcára, nem lengte be a korszakváltás szele London és az angol vidék utcáit: a britek egy átlagos csütörtökön leszavaztak, aztán tudomásul vették azt, ami már előre látszott: a Munkáspárt nagyarányú győzelmét és a gyors kormányalakítást. A baloldal csaknem kétharmados többséget szerzett a londoni parlamentben, a liberális demokraták nagyon jól szerepeltek, a toryk összeomlottak, a jobboldali véleményvezér Nigel Farage Reform UK pártja pedig végül csak öt képviselőt tud a törvényhozásba küldeni.

De hogyan jutott idáig Nagy-Britannia? Nos, hosszú és kanyargós úton, hogy egy kis Beatlest is idézzünk. Tekerjük vissza tizenöt évvel az idő kerekét: a Tony Blair-féle munkáspárti hullám kifulladóban volt, az 1997 óta kormányzó baloldalt Blair szürke csereembere, Gordon Brown vezette a biztosra vehető választási vereség felé. Ez 2010-ben be is következett. Néhány nappal a magyarországi, szintén korszakváltó parlamenti választás után, amellyel megkezdődött Orbán Viktor és a Fidesz azóta tartó uralma, Nagy-Britanniában is korszakot váltottak a voksolók.