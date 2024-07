Minden magyar számít: idén is indul a Kőrösi és a Petőfi Program

Fotó: Földházi Árpád

Még július 14-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor Programba, amelyek keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság

a világ magyar közösségeihez küld magyar ösztöndíjast, hogy segítse a munkájukat és az anyaországgal való kapcsolatok ápolását.

A Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) és a Petőfi Sándor Program (PSP) fontos nemzetpolitikai programok. A KCSP 2013-ban, a Petőfi 2015-ben indult. Mindkettőnek az a célja, hogy azokat a magyar közösségeket, amelyek meg akarják őrizni vagy erősíteni magyar identitásukat, támogatni tudjuk ebben.

„Ezért indítottuk el ezt a két programot: a Kőrösi a világ magyarságának szól, a Petőfi pedig a Kárpát-medence szórványmagyarságának segítésére irányul” – fogalmazott a Mandinernek Potápi Árpád János államtitkár.

Hozzátette:

a szórvány és a diaszpóra magyarsága nem teljesen ugyanolyan, de az alapvető gondok, problémák, sikerek hasonlóak.

Hol tudják a diaszpórában vagy szórványban élő személyek megélni a magyarságukat? A családon belül, az egyházon belül és a magyar szervezeteken belül. Kifejtette: „Sokszor találkozunk azzal, hogy ha a diaszpórából látogatnak haza gyerekek Magyarországra, elámulnak azon, hogy itt mindenki magyarul beszél. Tudják, hogy van ilyen, de amíg nem tapasztalják meg személyesen, addig hiszik is meg nem is, mert ők kisközösségben élik meg a magyarságukat. Ott is csak akkor tudják megélni, ha tudunk segítséget nyújtani.”

Mit mondta: a Kőrösi és a Petőfi program keretében elsősorban a gyerekekre és a fiatalokra építenek, hisz magyar gyermekek és fiatalok nélkül nincs magyar jövő. A diaszpórában mintegy 2-2,5 millió magyar él Kanadától Új-Zélandig, s számunkra mindnyájan fontosak.

„A Szabó Dezső-i gondolat tovább él: minden magyar számít!”

Az államtitkár szerint sokan szeretnének újrázni, visszamennének a közösséghez, ahol eddig is segítettek. De számítanak új pályázókra is. Összesen 125 hely van, 18 év az alsó korhatár, felső korhatár nincs. Volt már 65 év feletti ösztöndíjas is, aki kiváló munkát végzett. Nem az életkor számít, hanem az, hogy miként fordulnak oda az emberekhez. A Petőfi program célországai között öt ország, a Kőrösi program esetében – amelynél most csak az északi féltekére hirdettünk pályázatot – 26 ország szerepel – jegyezte meg Potápi Árpád.