„Kezdj új életet!” – akkora baj van a fronton, hogy már az elítélteket is besorozzák az ukránok

Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Ukrajna kibővíti a sorozást, hogy megbirkózzon az akut harctéri hiányokkal: a toborzási erőfeszítések során először fordulnak az elítéltek felé – számol be az AP.

„Véget vethettek ennek, és új életet kezdhettek” – mondja a toborzó a fogvatartottaknak egy délkelet-ukrajnai börtönben a portál szerint.

Bár Ukrajna nem közöl részleteket a csapatok létszámáról vagy az áldozatok számáról,

a frontparancsnokok nyíltan elismerik, hogy komoly létszámproblémákkal küzdenek,

mivel az oroszok tovább növelik erőiket Kelet-Ukrajnában és fokozatosan haladnak nyugat felé.

Az AP szerint „nagyon népszerű a foglyok körében a sorozás”.

Több mint 3000 foglyot már feltételesen szabadlábra helyeztek és be is osztottak különböző katonai egységekhez, miután a parlament a múlt hónapban egy vitatott mozgósítási törvényjavaslatban jóváhagyta az ilyen toborzást – mondta Olena Vysotska ukrán igazságügyi miniszterhelyettes az Associated Pressnek.

Az igazságügyi minisztérium becslései szerint mintegy 27 000 elítélt lehet potenciálisan jogosult az új programra.

„A motiváció nagy része abból fakad, hogy (a rabok) a frontról hősként és nem a börtönből akarnak hazatérni” – mondta Vysotska.