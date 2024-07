Nyitókép: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

„Szóval rendszeresen kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, rajtunk. Hogy óvjon meg a bajtól. Aztán amikor megteszi, akkor nem hisszük el, hogy ő volt. Persze, nem ő állt oda, és a saját kezével megállította a golyót, mint Neo a Mátrixban. De Trump egy isteni sugallatra, az isteni gondviselés hatására mozdított annyit a fején a beszéde közben, hogy a golyó csak a fülét súrolta.

És ezzel Isten nemcsak Trumpot védte meg, de az egész emberiséggel is jót tett.

Trump lesz az elnök, és ha sikerül békét teremtenie, az az egész világnak jó lesz. Még azoknak a félkegyelműeknek is, akik rendre Hitlerezik, diktátorozzák őt. Ahogy Orbán Viktor is szokta mondani: a mi rendszerünkben azok is jobban járnak, akik nem ránk szavaznak, az ő rendszerükben viszont azok is rosszul járnak, akik rájuk. Köszönjük meg Istennek, hogy megvédte Trumpot. És ezzel a sátánnak is megüzente: öcsipók, nem lesz itt harmadik világháború!”

***