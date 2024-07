Hogyan éli meg Ukrajna lakossága az elhúzódó háborút?

Egyelőre az orosz haderőnél van a kezdeményezés. Lassan, hatalmas pusztítással és továbbra is komoly veszteségekkel, de fokozatosan és folyamatosan haladnak előre az orosz csapatok a frontvonalak mentén, és ismét megjelentek az északi határokon Harkiv irányában. Utóbbi események adhatták az alapot ahhoz a döntéshez is, hogy a nyugati fegyverek most már a nemzetközileg elismert orosz területeken is bevethetőek, igaz azzal a kitétellel, hogy azokat csak a védekezésre a határmenti célpontok ellen lehet bevetni.