Rettegnek a férfiak Ukrajnában a besorozás miatt: így szöknének meg

A Mandiner több alkalommal is beszámolt már róla, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta ukrán férfiak ezrei lépték át illegálisan az ukrán határt, hogy elkerüljék a sorozást. A The Guardian szombaton megjelent cikkében is ezzel a kérdéssel foglalkoztak.

A lap szerint azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij áprilisban aláírta a mozgósításról szóló új törvényt, még több férfi hagyhatja el a megtámadott országot.

A The Guardian úgy tudja, hogy már a legutóbbi mozgósítási akció előtt is nagyjából 20 ezer férfi menekült el az országból. A lap által megkérdezett egyik férfi, Dmytro azt mondta, hogy már nem bírja tovább.

Nem háborúra születtem. Nem tudok embereket ölni, még akkor sem, ha oroszok.

Nem tudnék sokáig kitartani a fronton... Családot akarok alapítani és világot látni. Nem állok készen a halálra” – fogalmazott, majd később azt is megemlítette, a barátain keresztül szerzett kapcsolatai segítségével 8000 euróért cserébe megkönnyítenék számára a szökést a háborúban álló országból.

