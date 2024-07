Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

„Mivel ez már napi rutin, így ennek az írásnak most nem is az a célja, hogy ezt a szemfényvesztő színjátékot elemezze, hiszen ezt már számos alkalommal megtettük, hanem inkább az, hogy végre szembesüljünk azzal, hogy a most lezajló történésnek a gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, mintsem gondolnánk.

Ennek megértéséhez először azon lenne érdemes elgondolkodnunk, hogy az a három »pártcsalád«, amely ezt az alkut megkötötte pontosan ugyanaz az a három konstrukció, amelyek létrehozásával nagyjából kétszáz évvel ezelőtt a nyugatias modernitás politikai rendszere végleges formát öltött. Ez azt jelenti, hogy a globális főkonstruktőr/fődestruktőr, aki mindennek a »csinálója«, professzionális munkát végzett, hisz elég időtálló az akkor stabilizált konstrukciója.

De vajon mi volt az a titokzatos koncepció, ami pont három ilyen pártcsalád létrehozására sarkallta? Vagyis miért a liberális, a szocialista és a konzervatív pártok komplexuma uralja kétszáz éve a nyugatias modernitás politikai rendszerét? Ha jóhiszeműek vagyunk, akkor elsőre azt gondolnánk, hogy a pártok arra szolgálnak, hogy mintegy leképezzék az adott társadalom szerkezetét, ám a kétszáz évvel ezelőtti társadalomszerkezet még Nyugat-Európában is nagyjából úgy nézett ki, hogy 80 százalékot a parasztság tett ki, a munkásság legfeljebb 12 százalékot, a tőkéstulajdonosok pedig legfeljebb egy-három százalékot. És látszólag még meghatározó uralmi pozícióban volt a tradicionális uralkodó osztály, a nemesség a maga öt százalék körüli arányával. Ehhez képes az említett fődestruktőr először is létrehozta a liberális pártot, vagyis a tőke politikai képviseletét. Igazából meg is állhatott volna, hisz ezzel a tőke hatalma a gazdaság után a politikában is megvalósult. Feltehetőleg azért nem állt meg, mert úgy vélte, hogy a tőketulajdonosok mellett a munkaerőtulajdonosok pártját is neki kell »megkonstruálnia«, lévén, hogy a »kapitalizmus« fedőnevű kíméletlen diktatúrája csak akkor lehet stabil, ha a tőke és munkaerő feletti politikai uralmat egyaránt ő gyakorolja.