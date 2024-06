Veszélyes ötlet: Ukrajna egy csapásra két NATO-országot is belesodorhat a háborúba

A nyitókép illusztráció. Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Ukrajna más országok területén is fogja tárolni az F–16-os vadászbombázóit – mondta Szerhij Holubcov ukrán tábornok, a légierő repülésműveleti főparancsnoka a Kyiv Post szerint.

Az ukrán tábornok szerint azért szükséges más országokban is vadászgépeket tárolni, mert szerinte az oroszok nem veszik majd célba azokat, sőt így majd a későbbiek során cserélhetik is azokkal a már használatban lévő vadászgépeket. Ez a kijelentés egyébként azt jelenti, hogy ha egy F–16-os például javítása szorul, azt kiviszik külföldre és helyettesítik egy másik repülővel, melyet külföldről szállítanak be.

A Kyiv Post úgy tudja, hogy a két érintett ország Románia és Lengyelország lesz, de ezt az ukrán tábornok nem erősítette meg.

A Portfolio szerint meglehetősen alacsony a valószínűsége annak, hogy az oroszok támadást intéznek ezen országok ellen, főleg, ha az ukrán légierő nem indít csapást orosz célpontok ellen a NATO-országok területéről.

