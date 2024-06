A román szélsőjobbos AUR belépett Meloni pártcsaládjába

Kiderült: Magyar Péternek mégiscsak kellhet majd a húszezer eurós „kamuállás”

A politikus többször is elmondta, hogy ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel mandátumát. Egy héttel a választásokat követően viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”.