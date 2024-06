Könyörög a BMW és a Mercedes, hogy luxusautókat küldhessenek az oroszoknak

Fotó: Christoph Reichwein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Politico arról számol be: Berlin és Párizs azért lobbizik az EU-nál, hogy a luxusautókat exportálni lehessen Belaruszon át Oroszországba. Az európai szankciók falán erős rés Belarusz, ugyan sok szankció vonatkozik rájuk is, de Oroszországba még több – a különbözet viszont van, amikor a Belaruszon átmenő export-import forgalmat rejti el. Több olyan dolog bekerülhet Belaruszba, ami Oroszországba nem, mivel viszont a két ország vámunióban van, az árucikkek már könnyen tovább vándorolhatnak az oroszokhoz.

Az uniós szankciók jelenlegi rendszerében

lehet luxustermékeket, beleértve luxusautókat is exportálni Belaruszba, Oroszországba viszont nem.

Az EU intézményei most ezen a téren szigorítanának – viszont Németország és Franciaország tiltakozik a kiskapu bezárása ellen.

Számítások szerint a Belaruszba exportált európai gyártmányú autók száma 2021-hez képest megnégyszereződött 2023-ra.

Ezen belül is a luxusautók aránya növekedett meg számottevően. Ezt a többletet pedig nyilván nem Belarusz népe vásárolja meg. A németek és franciák most azt mondják, hogy inkább olyan dolgok exportját kellene betiltani, amik közvetlenül segítik Oroszország háborús törekvéseit. A luxusautókkal valóban nem lehet a frontra menni, az orosz oligarchák viszont valószínűleg így is köszönik szépen a lehetőséget.