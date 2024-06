Ismét lecsaptak a klímaaktivisták, ezúttal egy magánrepülőtéren akcióztak (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Az Independent számolt be arról, hogy a Just Stop Oil klímaaktivistái betörtek egy magánrepülőtérre, és narancssárgára fújták az ottlévő repülőgépeket. Akciójukról videót is készítettek, amelyet a közösségi oldalaikra is feltöltöttek.

Mint kiderült,

az elkövetők Taylor Swift magángépét vették célba,

miután megtudták, hogy a szupersztár néhány órával korábban landolt az Egyesült Királyságban az Eras turnéja miatt.

A lap idézte a csoport nyilatkozatát is. „Jennifer és Cole átvágták a kerítést a Stansted-i magánrepülőtéren, ahol Taylor Swift gépe parkolt, és sürgősségi szerződést követeltek a fosszilis tüzelőanyagok 2030-ig történő megszüntetésére”.

A rendőrség nem sokkal az első hírek megjelenése után közölte, hogy a Shake It Off énekesnőjének gépe nem az incidens helyszínén parkol. A járatkövetési adatok szerint Swift Falcon 7x típusú repülőgépe szerda este 11 óra körül landolt Stanstedben.

Gyorsan cselekedtek a rendőrök

Az ügyben megszólalt az essex-i rendőrség szóvivője is, aki elmondta, hogy a rendőrök „gyorsan cselekedtek”, és letartóztattak egy 22 éves brightoni és egy 28 éves dumbartoni nőt, akiket bűncselekményi károkozással és a nemzeti infrastruktúra használatának vagy működésének megzavarásával gyanúsítanak.

A klímaaktivisták akciójáról készült videót alább tekintheti meg:

Taylor Swift’s private jet has been spray painted orange by “Just Stop Oil” activists. pic.twitter.com/eIGszby4Od — Visegrád 24 (@visegrad24) June 20, 2024

A Stonehenge-nél is akcióztak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, narancssárga porral szórta be a Stonehenge szikláit két környezetvédelmi aktivista szerdán. A dél-angliai ősi kultikus emlékhelynél a fosszilis üzemanyagok használata ellen küzdő Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport tagjai hajtották végre a figyelemfelkeltőnek szánt akciót.

Az akciót több látogató igyekezett megakadályozni, majd a rendőrség őrizetbe vette a két embert.