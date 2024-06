Brit lap a román-ukrán meccsről: Ukrajna veszített, de így is győzött

Nyitókép: JAVIER SORIANO / AFP

Ez az Európa-bajnokság sem úszta meg politika nélkül – derül ki a tegnap esti, fényes román győzelemmel végződő román-ukrán meccsre érkezett reakciókból. A tegnapi meccs egyik nagy politikai gömbvilláma volt az a felvétel, melyen román szurkolók Vlagyimir Putyin orosz elnök nevét skandálva cukkolták Ukrajnát, illetve felbukkant a nézőtéren a Donyecki terület Oroszország által elfoglalt részein kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) zászlaja is, miután az orosz zászlót tilos volt bevinni a nézőtérre.

Azonban úgy tűnik, hogy valójában sem Putyin-skandálás nem volt a meccsen, sem DNR-zászló –

az orosz elnök nevét skandáló románokról összesen egyetlen felvétel terjed a Telegramon, senki semmilyen más szögből nem örökítette meg ezt az eseményt. Az ukrán Stratégiai Kommunikációs és Információs Központ arra jutott, hogy a felvétel alatt kicserélték az eredeti hangsávot, és helyére a putyinozást tette be valamelyik fakenews-gyár; a DNR-zászlós képkockát pedig photoshoppolták. Az viszont biztos, hogy a müncheni Allianz Arenába vonulva az ukrán szurkolók teli torokból üvöltötték a „Putyin hujlo”, azaz „Putyin seggfej” című, 2014-ben született közönségkedvencet. (Tisztázatlan, hogy a katonakorú férfi szurkolók Ukrajnából jutottak-e ki Münchenbe, és ha igen, miként.) Az is bizonyított, hogy Ukrajna igyekezett PR-célokra felhasználni a tegnapi szereplést – az ukrán futballszövetség elnöke, Andrij Sevcsenko a müncheni Wittelsbacherplatzon mutatta be a harkivi Szonjacsnij stadion romjait, amely a város megszállásakor orosz bombázás áldozatául esett.

Putyinék egy apró PR-győzelmet könyvelhetnek csak el az Eb kapcsán: a szerb-angol meccs előtt Gelsenkirchenben a szerb szurkolók – látványosan szerb akcentussal – Putyint éltették. (Az Eb-meccseket egyébként Oroszországban csak két fizetős streamingszolgáltatón, a Gazprom birtokolta Matcs TV-n és a Szberbank tulajdonában álló Okkón lehet figyelemmel kísérni –

előbbi azokat a mérkőzéseket, melyeken Ukrajna is szerepel, nem is sugározza.)

Valós információ az is, hogy az Ukrajna részvételével zajló meccseken betiltotta az orosz zászlót az UEFA. Indoklásukban azt írták, hogy „általánosságban minden zászló bevihető, kivéve, ha provokatívnak, diszkriminatívnak tekinthetők, vagy biztonsági problémát jelenthetnek.”