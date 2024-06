Börtönbe zárják Trumpot? – egyetlen bíró döntésén múlik

Minősített iratok

Trump ügyvédi csapatának egyetlen taktikája van: a halogatás.

Minél inkább elhúzódik a tárgyalások időpontjának kitűzése, annál nagyobb az esély arra, hogy ejtik az ügyeket.

A floridai perben vannak a legmegalapozottabb vádak Trump ellen. Jack Smith különleges ügyész harminckét vádpontban emelt vádat Trump ellen a „kémkedési törvény” (Espionage Act) alapján, amiért állítólag nemzetbiztonsági dokumentumokat halmozott fel floridai birtokán, valamint további nyolc vádpontot fogalmazott meg a volt elnök ellen, amelyek akadályoztatással és hamis nyilatkozatokkal kapcsolatosak.

Azonban Aileen Cannon floridai bírónő májusban elhalasztotta a tárgyalás időpontjának kitűzését arra hivatkozva, hogy túl bonyolulttá vált az ügy. Amy Davidson Sorkin a New Yorkerben hosszú elemzést írt arról, hogy mi is teszi annyira bonyolulttá az ügyet. Az egyik probléma maga a törvény, amely alapján vádat emeltek Trump ellen. Az Espionage Act az első világháború során született, és arra használták, hogy cenzúrázzák a háború ellenes véleményeket. A törvény ellentmondásos, de nem törölték el, hanem

az elmúlt száz év során elsősorban újságírók ellen próbálták (a legtöbbször sikertelenül) bevetni.

A cikkben Sorkin kifejti, hogy a törvényben, ami alapján elítélnék Trumpot, nem is szerepel a „minősített irat” kifejezés. Még ha valaki titkos iratokat szivárogtat ki, akkor is szinte soha nem jut el tárgyalásig az ügy, de Trump esetében nem is ez történt, hanem csak tárolta az iratokat. Az ügyet procedurális problémák is nehezítik. Mivel minősített iratok vannak a bizonyítékok között, azokat csak egy speciális helyen lehet megtekinteni, viszont Trump a New York-i per és a kampánya miatt is gyakran nem tartózkodik Floridában.

Ebben az ügyben van egyedül olyan bíró, akit Trump nevezett ki. Az bizonyos, hogy a törvények alapján a volt elnöknek nem szabadott volna az iratokat a saját birtokán tárolnia, de a dolgot árnyalja, hogy hasonló módon cselekedett Joe Biden és Hilary Clinton is, ellenük mégsem emeltek vádat.