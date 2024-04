Törvény előtti egyenlőtlenség – Minden, amit Trump pereiről tudni kell

A hatalmas jogi nyomás ellenére eddig Trumpnak kedvezően alakultak a dolgok, szinte minden ügyben nyert valamennyi haladékot, és a népszerűsége is nőtt a vádemelések óta. A New York Times egyik cikkében leírja: egyedül New Yorkban van kitűzve a tárgyalás időpontja. A Times szerint a volt elnöknek tudatos stratégiája a halasztások kikényszerítése. Alan Dershowitz Trump korábbi ügyvédje szerint szinte bizonyos, hogy egy-két ügyben ítélet fog születni a választás előtt. A jogász a Fox Newsnak elmondta: „Az egész »kapjuk el Trumpot« arról szól, hogy a választás előtt kell elkapni, előtte kell elítélni, aztán úgyis megnyeri a fellebbezést”.

A republikánusok szerint a Trump elleni ügyek egyértelműen politikailag motiváltak, amelyek egyetlen célja, hogy megállítsák a volt elnök visszatérését a Fehér Házba. Mike Davis floridai jogász Megyn Kelly műsorában elmondta: a Trump elleni jogi háború politikailag motivált.

„Ez a választásokba való beavatkozás.

Már nem is rejtegetik ezt. Nem érdekli őket, hogy mit akarnak az emberek. Félnek az amerikai szavazóktól, ezért megpróbálják csődbe vinni, diszkvalifikálni, sőt még börtönbe is juttatni Trumpot, mert nem akarják, hogy az amerikaiak visszaszavazzák őt a Fehér Házba” – jelentette ki Davis.