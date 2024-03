Nem foglalják le Trump vagyonát: haladékot és csökkentést kapott a volt elnök

Nyitókép: Takayuki Fuchigami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Éjfélkor járt le az a 30 napos határidő, amelyet Letitia James New York-i főügyész engedélyezett Trumpnak és vádlott-társainak, hogy kifizessék az óvadékot. Trumpot a bíróság korábban 464 millió dolláros büntetésre ítélte egy csalási perben, azonban a döntés elleni fellebbezéshez Trumpnak az ítélet összegének megfelelő összegű óvadékot kellett volna letennie – írja a CBS News.

A bíróság csökkentette a hatalmas összeget és haladékot adott a volt elnöknek.

A fellebbviteli döntés értelmében Trumpnak most 10 napja van arra, hogy előteremtse a 175 millió dolláros óvadékot.

Az alsóbb fokú bíróság döntésének pénzügyi része mellett a fellebbviteli bíróság felfüggesztette a hároméves tilalmat, amely szerint Trump nem igényelhet hiteleket New York-i pénzintézetektől valamint a kétéves tilalmat, amely szerint ifjabb Donald Trump és Eric Trump nem tölthet be tisztségviselői vagy igazgatói tisztséget New York-i vállalatoknál.

A New York-i főügyész hivatala az ítéletre reagálva közölte: „Donald Trump továbbra is felelősségre vonható elképesztő csalásaiért. A bíróság már megállapította, hogy éveken át húzódó csalást követett el: hamisan felfújja nettó vagyonát, annak érdekében, hogy igazságtalanul gazdagítsa magát, családját és szervezetét.”

Letitia James, New York állam demokrata főügyésze a polgári perben többek között azt a vádat hozta fel, hogy a Trump-vállalathoz tartozó ingatlanokat csalárd módon felülértékelték, amiből anyagi haszon keletkezett. A republikánusok szerint a demokraták fegyverként használják a volt elnök ellen a törvényeket, annak érdekében, hogy tönkretegyék és távol tartsák a hatalomtól.

Donald Trump a saját közösségi oldalán azonnal reagált a döntésre és kijelentette, hogy ki fogják fizetni az óvadékot, de hozzátette:

„Semmi rosszat nem tettem,

soha többet nem szabadna New Yorkot ilyen helyzetbe hozni. A vállalatok menekülnek, virágzik a bűnözés, és nagyon fontos, hogy ez megoldódjon, amilyen gyorsan csak lehet.”