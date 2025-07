Trump a szemünk előtt írja át a kereskedelem szabályait – augusztus 1. a határidő

Az Egyesült Államok meg fogja kötni a kereskedelemről szóló megállapodást az Európai Unióval és további fontos partnereivel – hangoztatta Howard Lutnick kereskedelmi miniszter vasárnap, aki arról is beszámolt, hogy washingtoni idő szerint reggel telefonon egyeztetett az Európai Unió kereskedelmi tárgyalóival.

A miniszter a CBS News televízió Face the Nation című heti politikai magazinjának adott interjúban kijelentette, hogy

a Donald Trump elnök által az új vámok bevezetésére szabott augusztus 1-jei dátum »kemény határidő«, azon nem lesz módosítás, ugyanakkor megjegyezte, hogy a tárgyalások azt követően sem kizártak, de azon időszakban az egyes országokra megállapított vámokat meg kell fizetni az Egyesült Államokba irányuló export után.

A hét második felében Washingtonban tárgyalt Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekért felelős tagja, ugyanakkor a beszámolók szerint megegyezés nélkül utazott el. Howard Lutnick azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a következő két hétben számos kétoldalú kereskedelmi megállapodás születik majd, ahogy fogalmazott ezek a napok „rekordok könyvébe illők” lesznek.

Közölte: a vámokra építő amerikai kereskedelmi politika nyomán számos kereskedelmi partnerrel indultak tárgyalások, amelyektől azt várják, hogy az adott országok megnyitják piacukat az amerikai termékek előtt. Emlékeztetett arra, hogy a Vietnámmal és Indonéziával már megkötött megállapodás is ezen az alapon született. Felidézte, hogy az új amerikai kereskedelempolitika már érvényben lévő eleme, hogy a kisebb partnerek 10 százalékos általános vámkulcs mellett vihetik áruikat az amerikai piacra.

Donald Trump júliusban a 25 legfontosabb kereskedelmi partner – köztük az Európai Unió, Kanada és Mexikó – vezetőit levélben kereste meg, amelyben tájékoztatta őket az Egyesült Államok által augusztus 1-jétől bevezetni szándékozott vámtarifáról, valamint sürgette őket, hogy ennek elkerülése érdekében állapodjanak meg a jövőbeli kereskedelem feltételeiről.

Az amerikai elnök 30 százalékos vámot jelentett be az Európai Unióval szemben, hozzátéve: ha az európai fél viszontvámot vezetne be, ahhoz automatikusan újabb 30 százalék adódna hozzá. Howard Lutnick hangsúlyozta, hogy az adminisztráció célja az amerikai külkereskedelmi deficit csökkentése és annak az egyensúly felé való elmozdítása. Azt is kiemelte, hogy véleménye szerint az amerikai vámok nem okoznak majd inflációs hatást az amerikai fogyasztók számára.

