Trump kirakatpere – ha ezt megtehetik egy volt elnökkel, megtehetik bárkivel

Elie Honig, korábbi ügyész a liberális New York magazinban részletes cikkben fejtette ki, miként forgatták ki a törvényeket az ügyészek annak érdekében, hogy mindenáron „elkapják Trumpot”. Honig is megerősítette, amit Kelly mondott: abszurd, hogy nem is közölték a vádlottal, hogy mi a teljes vád.

„Ennyit arról az alkotmányos kötelezettségről, hogy a vádlottat a tárgyalás előtt tájékoztatni kell az ellene felhozott vádakról”

– írta a volt államügyész. Hozzátette: a vádak úgy voltak kidolgozva, hogy azok teljesen egyéniek voltak, és senki más ellen nem állt volna meg egy ilyen ügy. Mint írta: Manhattanben még soha nem emeltek vádat olyan ügyben, ahol az egyetlen igazi vádpont az üzleti iratok meghamisítása volt (a 34 vádpont úgy rakódik össze, hogy beleszámoltak minden egyes számlát, hivatalos iratot). Honig szerint az, hogy ez az ügy mégis lefolyhatott, az ügyészség és a bíró hibája.