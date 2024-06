A Nobel-békedíjra jelölt séf elárulta, milyen a jó étel

Nobel-díjas séf? Lehet ilyen is: José Andrés-t jelölték

Andrés a WCK fejlesztéséről és feladatáról is mesélt: „nagyon türelmetlen srác vagyok, és nem szeretem az oldalvonalról látni a dolgokat”. Mint megemlítette: „szeretek a játékban részt venni”. Amikor 2010-ben hatalmas földrengés volt Haitin, ami 200 000 ember halálát okozta, Andrés már a non-profit DC Central Kitchen elnöke volt, és ekkor döntött úgy, hogy egy nemzetközi szervezetre van szükség, amely az élelmiszerekkel nyújtott közvetlen segélyekre összpontosít a sürgősségi konyha formájában.

José Andrés, Nobel-díjas séf (Cindy Ord/Getty Images, Prime Video)

Úgy emlékezett vissza, hogy „láttuk a pusztítást egy amúgy is nagyon szegény országban, és azt mondtam: "Engedd, hogy ne segítsek, hanem csak menjek, hogy elkezdjek tanulni", és lassan elkezdtem megtanulni, hogy nincs szükség másra, csak tenni akarásra”. 2010 óta a WCK több mint 350 millió ételt szolgált fel szerte a világon, helyszíni szervezetekkel együttműködve, és aktiválta a helyi éttermek, élelmiszerszállító teherautók és sürgősségi konyhák hálózatát.

2019-ben aztán Andrést ezért a humanitárius tevékenységéért jelölték Nobel-békedíjra.

A változás kulcsa Andrés szerint az élelmiszerellátás a nehéz helyzetű övezetek számára és az, hogy hinni kell abban, hogy szükség idején is hatást tudunk elérni ott, ahol éppen vagyunk – megragadva a lehetőséget. Azt mondta: „nem kell másik kontinensre menned, megteheted a saját hazádban" Később azt is hozzátette: „azt hiszem, egész életemben nagyon szerencsés voltam. Anyám ápolónő, mindig azt mondta: "Segítsünk mindenkinek". Úgy értem, mindenkinek" – mondta. "Segítenénk egy nehéz időszakon átmenő családnak, segítenénk egy barátunknak, mert megsérült... Bármi, amit teszünk, még ha nagyon kevés is, az több a semminél."

José Andrés séfet Nobel-békedíjra jelölték. A Nobel-békedíjasok kiválasztásáért a norvég parlament által kinevezett öt tagból álló norvég Nobel-bizottság felelős. A díjazottakat októberben jelentik be.

